Chiara Ferragni | morta la cagnolina Matilda L' addio sui social | Sei stata la mia prima bimba

E anchedice la sua sull'auto elettrica. Ottimo, maIl NUOVO VIDEO di Paolo MarianoI social non perdonano e pere Fedez arrivano i commenti peggiori sulla morte di ...Lutto in casa Ferragnez per la morte di Matilda, l'amata bulldog francese che da 13 anni faceva parte della vita die che era diventata a tutti gli effetti il quinto componente della famiglia, tanto da comparire in braccio all'imprenditrice digitale anche nella sigla della serie 'The Ferragnez', ...

L'imprenditrice e influencer Chiara Ferragni, ha salutato il suo bulldog francese la mascotte di casa Ferragnez, Matilda, con un lungo e commovente post su Instagram. Matilda ha accompagnato gli ...Il rapper sbotta sui social network in seguito alla scomparsa di Matilda, l'amato quattrozampe di Chiara Ferragni ...