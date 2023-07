Chiara Ferragni | morta la cagnolina Matilda Fedez | “Ci manchi già”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 29 luglio 2023) La bulldog francese fu anche il pretesto del primo contatto tra i due nel 2016, quandone parlò nel brano 'Vorrei ma non posto' Lutto in casa Ferragnez per la morte di, l’amata bulldog francese che da 13 anni faceva parte della vita die che era diventata a tutti gli effetti il quinto componente della famiglia, tanto da comparire in braccio all’imprenditrice digitale anche nella sigla della serie ‘The Ferragnez’, quella che recita appunto “tutto è iniziato con un cane e un papillon”. Perché, in qualche modo, come ricorda oggisui social,fu l’artefice dell’incontro tra i due futuri coniugi. Nel 2016, infatti,insieme a J-Ax mise nella canzone ‘Vorrei ma non posto’ un passaggio sullae il suo ...