Chiara Ferragni | è morta la cagnolina Matilda | addio da brividi sui social

"Tutto quello che volevo dirti te l'ho detto all'orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto", fa saperenel dare il suo addio alla sua Matilda, il bulldog francese tanto amato. "In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi ...Il giorno del matrimonio a Noto è stata al centro, con velo e coroncina bianca. Del resto, Matilde, il bulldog francese di, scomparso ora all'età di 13 anni, è stato l'artefice di tutto. Complice della lovestory più social d'Italia è stato, infatti, il suo papillon di Vuitton. Se esiste un momento zero ..."Tutto quello che volevo dirti te l'ho detto all'orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto". Inizia così il post su Instagram pieno di commozione con cuiannuncia la morte del suo cane Matilda, una femmina di Bulldog francese sempre presente nella vita della influencer italiana e a cui aveva creato una profio social con quasi 400 mila ...

“Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Louis Vuitton“: galeotto fu il verso di una canzone, dedicato proprio a Matilda, la bulldog francese della nota influencer. Fu così che Chiara Ferragni si ...Un lungo post e una carrellata di scatti con il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria hanno annunciato sui social la scomparsa della bulldog francese alla quale Ferragni era legata sin da giovane e ...