Chi è il figlio di Moana Pozzi | Simone

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 29 luglio 2023), nato l’11 marzo 1979 a Roma, è l’unicodie fino a qualche anno fa lavorava come pranoterapeuta e viveva a Ovada, ad Alessandria.non ha svelato chi sia suo padre e in un’intervista dichiarò di non avere interesse a rintracciarlo. Per molti anni afu detto che era il fratello minore die che i genitori della pornodiva, Alfredoe Giovannina Alloiso erano anche i suoi (in realtà, sono i suoi nonni).ha una zia, Maria Tamiko, che era la sorella minore di, e che per un periodo lavorò come attrice hard, con lo pseudonimo di Baby. Alcuni hanno ipotizzato che il ragazzo in realtà fosse il ...