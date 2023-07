Checco Zalone derubato prima dello show a Padova | “Non mi hanno lasciato neanche le mutande” video

(Di sabato 29 luglio 2023)è rimasto vittima di un furto durante la sua tappa del tour in Veneto: Lo stesso comico pugliese ha raccontato di essere stato, agli spettatori di Piazzola sul Brenta, a. Nonostante la disavventura,ha cercato di sdrammatizzare la situazione con la sua solita ironia, riuscendo a strappare risate e costruendo sulla situazione una piccola gag comica.: “Mi, volevano farmi sentire a casa” «Volevo ringraziare per l’accoglienza – ha detto agli ottomila spettatori di Piazzola sul Brenta – Ieri per farmi sentire a casa, a, miaperto la macchina e si sono portati via tutto. ...

Disavventura pera Padova . Il comico ha raccontato sul palco, durante una tappa del suo tour, di essere stato derubato. I ladri avrebbero aperto la sua auto svaligiandola di tutto quello che conteneva. ...Derubato. Una brutta disavventura per il comico pugliese che sta girando l'Italia con il suo spettacolo teatrale, ' Amore + Iva ' sta facendo tappa in Veneto e proprio a Padova ha subito un ...protagonista di una brutta disavventura. L'attore e comico pugliese è stato derubato mentre si trovava in tour con il suo spettacolo in Veneto. 'Volevo ringraziare per l'accoglienza - ha ...

Checco Zalone derubato: “Mi hanno aperto la macchina e portato via tutto, nemmeno le mutande mi hanno… Il Fatto Quotidiano

Durante la nuova tappa dello show Amore + Iva, l'automobile del comico è stata svaligiata (ma Zalone ne ha approfittato per sdrammatizzare).Checco Zalone derubato a Padova. Disavventura per il comico pugliese in tour con il suo spettacolo in Veneto. Ha subito un furto, di cui lui stesso a messo al corrente il pubblico dal palco di ...