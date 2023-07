Dopo la scoperta,si è recato in caserma per denunciare il furto. TI POTREBBE INTERESSARECi sarà un motivo se una star di Hollywood come Helen Mirren ha scelto questa regione come buen retiro , e se non si contano i film girati proprio qui…, il video de 'La Vacinada' ...Disavventura pera Padova . Il comico ha raccontato sul palco, durante una tappa del suo tour, di essere stato derubato. I ladri avrebbero aperto la sua auto svaligiandola di tutto quello che conteneva. ...

Checco Zalone derubato a Padova: "Neanche le mutande mi hanno lasciato" TGCOM

Checco Zalone è stato derubato a Padova. Lo ha raccontato lui stesso dal palco - durante il suo show "Amore + Iva", che da novembre sta portando in giro per l'Italia - agli spettatori di Piazzola sul ...Un comico che sa toccare le corde del cuore e scatenare risate sfrenate, Checco Zalone ha nuovamente dimostrato il suo talento senza pari durante l'entusiasmante spettacolo " Amore + Iva" al Piazzola ...