Checco Zalone derubato a Padova durante il tour | il comico sdrammatizza | Neanche le mutande mi hanno lasciato

, furto subito a Padova: 'Neanche le mutande mi hanno lasciato'ha subito un furto a Padova. Lo ha raccontato lo stesso comico dal palco - nel corso del suo show 'Amore + ...derubato a Padova prima di andare in scena. Lo ha annunciato lo stesso attore appena salito sul palco di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova , dove era in scena il suo show Amore+...Dopo la scoperta,si è recato in caserma per denunciare il furto. TI POTREBBE INTERESSARE

Checco Zalone derubato a Padova: "Neanche le mutande mi hanno lasciato" TGCOM

Episodio spiacevole per il comico pugliese Checco Zalone che, nel corso di una delle tappe del suo tour, precisamente a Padova, è stato derubato. La disavventura è stata raccontata da lui stesso sul ...Durante una tappa del suo spettacolo teatrale "Amore + Iva" a Padova, il comico pugliese Checco Zalone è stato vittima di un furto. L'attore ha raccontato ...