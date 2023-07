Checco Zalone a Piazzola sul Brenta | la battuta sul furto subito a Padova

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 29 luglio 2023)nel suo ultimo spettacolo teatrale Amore + Iva asul, ha raccontato di essere stato derubato qualche ora prima ae ha siglato questa disavventura con unadelle sue. “Mi hanno fatto sentire a casa”, sottolineando in modo scorretto le differenze tra Nord e Sud. Lo show si è tenuto all’Anfiteatro Camerini di, davanti ad un pubblico divertito. Il comico pugliese ha raccontato durante il suo ultimo spettacolo lo spiacevole episodio accaduto qualche ora prima. Cosìha ironizzato: “Volevo ringraziare per l’accoglienza. Ieri per farmi sentire a casa, a, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto. Neanche le mutande mi hanno lasciato. Davvero eh, mica sto ...