Che soddisfazione la nuova era del digitale | per me tutto tempo risparmiato

(Di sabato 29 luglio 2023) di Leonardo Botta Fine anni 90. Avevo cominciato da poco la professione di ingegnere e scoprii ben presto cosa significasse fare la fila agli sportelli pubblici: gli uffici tecnici dei comuni, il Genio Civile, il catasto. Ricordo che, per consegnare pratiche di aggiornamento catastale, mi presentavo alle cinque di mattina davanti ai cancelli dell’Agenzia del territorio di Salerno per scrivere il mio nome sul foglio che il primo arrivato (magari giunto nottedal Cilento!) aveva predisposto. E come dimenticare le carriole di tabulati cartacei dei progetti strutturali che trasportavo come un facchino al Genio Civile e che venivano depositati nei suoi enormi e polverosi scaffali. Non credo che andasse meglio agli altri operatori o ai cittadini impegnati quotidianamente in file chilometriche presso gli uffici anagrafe o dello stato civile, l’Agenzia dell’Entrate, i ...