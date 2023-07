Che schifo posso dirlo? Chiara Ferragni e Fedez | insulti dopo il lutto

(Di sabato 29 luglio 2023)ancora nel mirino degli haters. Questa mattina l'influencer ha fatto sapere ai suoi follower di aver detto addio alla sua cagnolina Matilda. Il cane, un bulldog francese, aveva 13 anni ed è sempre stato al fianco dell'imprenditrice digitale. La notizia ha commosso il web: l'addio sia diche del maritoalla loro “prima bimba” ha generato reazioni commosse da parte degli utenti del web. Non tutti, però, hanno mostrato supporto e affetto alla coppia. Qualcuno non ha perso l'occasione per scrivere cattiverie contro i due e innescare l'ennesima polemica. “Grande mossa per far passare rapidamente la polemica sul post dalla Sicilia”, ha scritto un certo Dario su Twitter riferendosi al post dellasulla morte di Matilda. Un commento che ha fatto infuriare l'influencer, la ...

Ovviamente l'influencer non è rimasta con le mani in mano, rispondendo: in maniera lapidaria ma molto eloquente: "posso dirlo ad un commento del genere ".

La morte del bulldog francese della Ferragni segna una giornata di lutto in famiglia, interrotta dai commenti degli haters a cui i Ferragnez rispondono a tono ...Gli hater non si fermano di fronte a nulla. Neanche davanti al dolore per la perdita di un animale domestico. Lo hanno imparato a proprie spese Chiara Ferragni e Fedez, dopo aver detto addio ...