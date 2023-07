Champions League 2023-2024 | le possibili fasce per il sorteggio e le avversarie delle squadre italiane

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) Tra poco più di un mese, per l’esattezza il 31 agosto, ci saranno dei sorteggi di fondamentale importanza. Non a caso verranno composti quelli che saranno i gironi della UEFAche verrà, della. La massima competizione europea per club è dunque pronta a tornare in campo per regalare grandissime emozioni e, la manifestazione, non si smentisce mai. L’ultima gara del torneo si è giocata lo scorso 10 giugno. In quel giorno l’Inter e il Manchester City, si sono affrontate nella Finale dellae, sotto il cielo di Istanbul, sono stati i Citizens a sollevare la “Coppa dalle grandi orecchie”. Ma adesso è tempo di pensare al futuro: quali saranno lescelte e leal loro interno? ...