Cesara Buonamici confessa il vero motivo per cui ha accettato il GF

(Di sabato 29 luglio 2023) Dopo giorni di rumor e indiscrezioni ieri Mediaset attraverso un comunicato ha ufficializzato l’arrivo dial Grande Fratello. La giornalista del TG 5 sarà la nuova opinionista e prenderà il posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Laai microfoni di TAG24 ha svelato ilche l’ha spinta ad accettare la proposta dell’azienda.ha spiegato che ama le sfide e cimentarsi in cose nuove, inoltre ha visto questa proposta come un attestato di stima nei suoi confronti.: “Non potevo dire di no a questa nuova opportunità”. “Sono contenta e mi fa molto piacere. Come mai ho? L’aspirazione di tutti i giornalisti è poter fare qualcosa di nuovo e vale lo stesso per me. Mi piace ...

