Cartelle esattoriali | queste non le devi pagare | Non buttare via i tuoi soldi

(Di sabato 29 luglio 2023) Non tutti sanno che è ancora possibile procedere allo stralcio di determinate. E che ci sono altre sanatorie in arrivo. Ecco tutte le novità. Il termine per aderire alla rottamazione quater delleè scaduto il 30 giugno scorso. La proroga al 30 settembre vale solo per i soggetti alluvionati. Ma nel caso di pendenze di importo inferiore ai mille euro c’è ancora la possibilità di una totale cancellazione per molti contribuenti. Di qualie multe si tratta? E quali sono i termini? Vediamo cosa dice la normativa nel dettaglio., quelle che non– (Foto Ansa) – grantennistoscana.itI debiti fino a mille euro sono stati già cancellati lo scorso maggio dall’Agenzia ...