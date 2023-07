Carlo Messina | Il governo è stabile | l' Italia può raggiungere grandi risultati

(Di sabato 29 luglio 2023), ad di Intesa San Paolo, al Corriere: "Il paese ha reagito alla grande, non c'è rischio recessione. La tenuta dei conti pubblici, il posizionamento internazionale e la prospettiva di legislatura attirano gli investitori internazionali. Il Pnrr coinvolga anche i privati. La nostra banca è protagonista di un salto tecnologico fra i pochi al mondo"

Così, in un'intervista al Corriere della Sera,, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, che aggiunge: "Il nostro settore sta attraversando profondi cambiamenti. Osservando Amazon, ...Così, in un'intervista al Corriere della Sera,, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, che aggiunge: "Il nostro settore sta attraversando profondi cambiamenti. Osservando Amazon, ...... che "sarà restituito" agli azionisti "perché non vedo nessun tipo di M&A che possa generare valore", ha dichiarato il Ceo. I risultati sono stati accolti positivamente dalla Borsa con ...

Carlo Messina, ad di Intesa Sanpaolo: «Avanti con la svolta digitale. L’Italia Niente recessione» Corriere della Sera

Carlo Messina, ad di Intesa San Paolo, al Corriere: "Il paese ha reagito alla grande, non c'è rischio recessione. La tenuta dei conti ...Per quanto riguarda l’attacco, attenzione a Mamadou Tounkara, che nelle scorse ora ha rescisso il proprio contratto con l’Avellino. Seguito anche da Taranto e Brindisi.