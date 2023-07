Carlo Calenda e gli ingressi da Italia Viva | «Porte aperte ma nessuna campagna acquisti Renzi molli la commissione Covid»

(Di sabato 29 luglio 2023)parla oggi in un’intervista al Corriere della Sera dei possibili arrivi da, del suo rapporto con Matteoe di Andrea Giambruno, il conduttore Mediaset e compagno di Giorgia Meloni. Nel colloquio con Maria Teresa Meli il primo argomento è proprio la trasmigrazione: «Io non so cosa vogliano fare Bonetti, Marattin e Rosato. Noi andiamo avanti nella costruzione di un’area che io chiamerei di responsabilità repubblicana, che si ispira alla prima parte della Costituzione e al metodo del governo Draghi. Ovviamente lesonoa chi vuole contribuire a questo lavoro, ma non facciamo campagne». Applausi a Mattarella Il leader di Azione poi applaude Mattarella, che ha lanciato un monito sulle commissioni ...

non nasconde il fastidio per il comportamento di Matteo Renzi e ribadisce la distanza tra Azione e Italia Viva, lo ha fatto a In Onda Estate (La7) dialogando con Luca Telese e Marianna ...Lo afferma il segretario di Azione,, rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni e alla segretaria dem Elly Schlein.Così al Corriere della Sera il leader di Azione,."Sia la destra che la sinistra quando sono all'opposizione, ma, spesso, anche quando sono al governo - spiega - , sono faziose e ...

In Onda, Carlo Calenda insulta Salvini: "Pernacchie per strada", scoppia il caso Liberoquotidiano.it

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Noi ti daremo una mano". Così Carlo Calenda, leader di Azione, ha commentato il tweet del tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, che ha annunciato sui ...Calenda a la7: "Renzi verso Forza Italia Mi pare che l'avvicinamento sia già in atto. Io non farò questa scelta, in bocca al lupo" ...