Carburanti | Paita Iv | ' rincari record | governo non ha tagliato accise e non ha controllato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Iche si sono registrati negli ultimi tempi sui prezzi deisono ingiustificabili. Tanto più gravi in quanto l'energia è invece in calo. Come per i biglietti aerei, ilè stato carente sul fronte dei controlli, e la mancata conferma del taglio delleoggi si dimostra una scelta miope, come avevamo a suo tempo denunciato. Meloni che nei video annunciava fantasmagoriche riduzioni delle tasse e il taglio alle, ora dov'è?". Lo dice la senatrice del gruppo Azione-Italia Viva e coordinatrice nazionale di Italia Viva, Raffaella. "Rilanciamo la nostra proposta di utilizzare parte del tesoretto derivante dai risparmi sui costi dell'energia nel 2023 per ridurre i prezzi alla pompa, in questo momento ...