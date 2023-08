Carburanti - La benzina al servito sfonda i 2 | 50 euro

(Di sabato 29 luglio 2023) Con l'esodo estivo, itornano a rappresentare un problema per le tasche degli italiani, non solo per gli automobilisti. A lanciare l'allarme è Assoutenti sulla base degli ultimi dati pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy: su diverse tratte autostradali laha "to" la soglia del 2,50al, mentre sono "già numerosi i distributori che sulla rete urbana ed extraurbana praticano listini superiori ai 2,30al litro". Autostrade e isole. L'associazione ha quindi deciso di pubblicare una vera e propria mappa con le pompe più care d'Italia. Sulla A4 Venezia-Trieste la, in base alle rilevazioni eseguite sui prezzi indicati dai gestori tra il 27 e il 28 luglio scorsi, ha raggiunto il picco di 2,553 ...

Media nazionale dellain 'fai da te' a un passo da 1,91 euro/litro, gasolio sopra 1,76 euro/litro Prezzi medi deiin lieve aumento, in particolare per quanto riguarda le pompe bianche, come pure le ...A partire da oggi, i gestori di impianti di distribuzione didovranno esporre il famoso cartello con l'indicazione , accanto al prezzo praticato dalla pompa di, del prezzo medio ...Il faro però 'va puntato sulle speculazioni che avvengono prima dell'arrivo deiai distributori', sottolinea l'associazione. I prezzi medi nazionali dellaondeggiano in questi ...

Benzina, prezzo in forte rialzo: ai massimi da luglio 2022 Adnkronos

I prezzi dei carburanti continuano a salire anche nel giorno in cui ... che ieri 31 luglio ha chiuso le contrattazioni ai massimi da metà aprile sopra gli 85 dollari al barile. La benzina, in modalità ...(Adnkronos) - Prezzi medi dei carburanti in lieve aumento ... ai massimi da metà aprile. Media nazionale della benzina in “fai da te” a un passo da 1,91 euro/litro, gasolio sopra 1,76 euro/litro. Da ...