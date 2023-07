(Di sabato 29 luglio 2023) Direttivasulle case? Divieto di apertura delle centrali a? Stop alla vendita di auto diesel e benzina a partire dal 2035? Macché, nel continente asiatico si continua a produrre (ed inquinare) come se non ci fosse un domani. Ed i vertici di Bruxelles rimangono imperterriti nel ritenere sempre più che la responsabilità dei cambiamentitici trovi la propria causa in Europa. Ma andiamo a vedere qualche dato, quelli che molticercano appositamente di omettere, e vediamo come la realtà sia ben diversa rispetto a quella tanto propinata dei leader ambientalisti. Prendiamo una delle grandi battaglie su cui si sono scagliati i verdi italiani e non: il. Ebbene, secondo il report redatto dall’International Energy Agency, nel 2019, la Cina è stata ...

E abbiamo bisogno che tutti i paesi agiscano in linea con il mio patto di solidarietà per il...del petrolio e del gas e il finanziamento e la concessione di nuove licenze per, petrolio e ...Io stesso ho dovuto firmare l'atto di indirizzo per il. È stata come una coltellata. Ma la ... vedi anche Pichetto Fratin a Sky TG24: "Suemergono debolezze del sistema" Pichetto Fratin: "...... la rapida eliminazione dell'uso di, petrolio e gas, e la decarbonizzazione attraverso le ... Presidente della Società Italiana per le Scienze del(SISC) " Paolo G. Albano " Stazione ...

Carbone e clima, i dati che i fondamentalisti green omettono Nicola Porro

I prossimi negoziati sul clima delle Nazioni Unite sono un momento critico, in cui serviranno nuovi e rapidi impegni di riduzione delle emissioni per raggiungere il net zero entro la metà del secolo o ...Lo rilevano i dati del Copernicus Climate Change Service (C3S), il servizio del Centro europeo per le previsioni metereologiche a medio raggio che agisce per ...