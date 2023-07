Carabinieri | il Colonello Restelli promosso Generale di Brigata

(Di sabato 29 luglio 2023) Comunicato Stampa Il Capo Ufficio Comando del Comando Provincialedi Benevento Gaetanoè statodi.Da Settembre 2019 è in organico al Comando Provincialesannita, dopo aver ricoperto l’incarico di Comandante del GruppoIspettorato … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

I FATTI - Oggi, a Cagliari, è stato condannato un Tenente Colonnello deia due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia. A emettere la sentenza presso il tribunale di ...... tra cui: il procuratore generale tribunale dell'Aquila Alberto Sgambati; il pubblico ministero Fabio Picuti; ildeiNicola Mirante; comandante provinciale Guardia di finanza ...Le prime due puntate saranno Ile I ragazzi del generale , entrambe in onda il nove ... Questa è la storia di un Generale dei, il Generale dalla Chiesa, e dei suoi uomini del ...

Il colonnello Bramato: "L'Arma dei carabinieri vicina alla comunità" RaiNews

TREVISO - Ubriaca tre volte oltre il limite a 18 anni. Neopatentata, la ragazza appena diventata maggiorenne, è stata fermata per un controllo dai carabinieri: aveva un tasso alcolemico ...Dopo che nei giorni scorsi è stato sottoscritto il contratto di locazione della nuova caserma dei Carabinieri di Clusone, nella mattina di sabato 29 luglio i locali sono stati aperti per una visita in ...