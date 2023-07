Cara libertà | quanto mi costi | chi è single spende 571 euro in più al mese

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 29 luglio 2023) Lanon ha prezzo! O forse sì, ed è pure bello salato. Vivere da, in Italia, è un percorso ad ostacoli. Una gara contro una società pensata per coppie e famiglie, che penalizza chi, per necessità o scelta, si trova a vivere da solo. Pochi i servizi dedicati, tanti iaccreditati. Insomma: per essere liberi, come cantava qualcuno, ci vuole un fisico bestiale. E anche un portafoglio bello spesso. Quanti sono iin Italia Una realtà che coinvolge una fetta sempre più ampia della popolazione italiana, visto che nel nostro Paese il numero di persone sole si attesta oramai stabilmente intorno agli 8 milioni e mezzo, il 14% del totale, con un aumento di un milione diin 10 anni. Le personenel nostro Paese sono circa 8 milioni e mezzoIn pratica le ...