Capelli raccolti | qualche trucco per proteggerli in piscina

(Di sabato 29 luglio 2023) Agosto per molti è sinonimo di bagni in mare. Mentre per altri – che magari restano in città – di tuffi in. E, in quest’ultimo caso, non importa l’assenza di salsedine, vento e sabbia: se non curata e acconciata nel modo corretto, la chioma si rovina lo stesso per effetto di sole e cloro. Dunque, come raccogliere iper salvarli dai danni della? Le regole da seguire sono poche ma fondamentali. E consentono comunque di sfoggiare un hair look glamour, addirittura a prova di cuffia!in: mai senza spray protettore Prima di pensare a come raccogliere iin, è importante trattare il cuoio capelluto e le lunghezze con formule specifiche. Sole e cloro possono, infatti, danneggiare notevolmente le radici e i fusti. I raggi ...