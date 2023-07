Canon di nuovo a fianco della Biennale Cinema 2023 di Venezia

Leggi su tuttotek

(Di sabato 29 luglio 2023)anche per quest’anno torna a collaborare in qualità di Digital Imaging Supporter con la Mostra Internazionale d’Artetografica ovvero ladi, edizioneDal 30 agosto al 9 settembre i riflettori si accenderanno sull’ 80. Mostra Internazionale d’Artetografica – Ladi, con cuicollabora da oltre vent’anni in qualità di Digital Imaging Supporter. Una collaborazione longeva e consolidata, che prende le mosse dal grande impegno profuso dall’azienda nella promozione e sostegno dell’artetografica. Con le sue tecnologie e competenze,ricopre da sempre un ruolo privilegiato nel mondo ...