Canoa velocità | Europei J U23 2023 | primi tre successi per l’Italia

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) Prime vittorie peragliUnder 23 e Juniores didi scena a Montemor-o-Velho, in Portogallo. Tre ori in questa terza giornata, con le competizioni che si chiuderanno domani pomeriggio. U23 Il primo successo dei ‘grandi’ è di Francesco Lanciotti e Giovanni Penato: oltre due secondi di margine su Danimarca e Ungheria, vantandosi così di un nuovo successo continentale in 3.19.907. Sesta invece Elena Ricchiero nella finale del K1 1000, mai in gara per un piazzamento sul podio in 4.11.991. Luca Micotti è invece solo quinto nella finale B della K1 1000. JUNIORES Samuele Veglianti è il primo oro della spedizione azzurra: un successo soffertissimo nel C1 1000, rivaleggiando con l’ungherese Istvan Juhasz che si arrende per nemmeno due decimi. Fenomenali Federico Zanutta e Fabiano Palliola nel K2 ...