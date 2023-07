Cannavaro | «Napoli | farò rinascere Soccavo | il luogo di Maradona»

(Di sabato 29 luglio 2023) Fabioha parlato al Corriere dello Sport del centro di, acquistato per farlo tornare a splendere C’è un murale all’esterno del centro diraffigurante Diegoche gioca con sua figlia Dalma. E c’è ben poco altro, ormai, di quello che era ildove si allenava quel grande. Fabio, che in quello spazio c’è cresciuto, ha acquistato la casa delle sue origini e ne ha parlato con il Corriere dello Sport. CENTRO PARADISO – «Qui ci sono i sette anni di, i segreti dei primi due scudetti, le mie partite da bimbo che sognava». AFFARE DI CUORE – «Ce l’ho fatta. É quello che volevo praticamente da quindici anni, forse venti, certo da quando il Centro Paradiso finì nel fallimento del ...

... riassorbirli, custodirli, uno scrigno accessibile a quellach'è la sua pelle : il Paradiso non poteva più attendere, è rimasto carcassa e macerie, e potendolo fare Fabiol'ha ...... quella guidata da un certo Diego Armando Maradona, ma anche deldello stesso. È stato lo stesso ex capitano della Nazionale Campione del Mondo nel 2006 ad annunciarlo con un post su ...Fabioha annunciato di aver rilevato la storica struttura sportiva di Soccavo , il centro dove ...trovato l'accordo con le società che avevano in gestione il centro Paradiso dopo che il...

