Campionato di Basket Serie C | Shoemakers | terzo ingaggio con Alessandro Danesi

La Shoemakers ha assunto Alessandro Danesi come terza nuova entrata per affrontare ildi C unica. Danesi, cresciuto nel vivaio di Montecatini, è stato uno dei migliori registi della passata stagione in C Gold. La squadra è completa con l'arrivo di Danesi, ma cinque giocatori ......Nibionno e ARS Rovagnate , retrocessa ma tornata in categoria grazie all'acquisizione del diritto. Ildi Divisione Regionale 1 sarà formato da 72 squadre, suddivise in tre ...3000 abbonamenti per il Calcio e 2000 per il, è l'obiettivo che Valerio Antonini si è prefissato, la campagna abbonamenti rimarrà in piedi fino alla quarta giornata di, proprio per ...

Giorno di calendari per il basket italiano e dunque anche la Serie A1 femminile ha svelato il suo programma per la regular season. Come di consueto sarà ancora con la formula dell’opening day la primi ...Si trasferisce a Latina in Serie A2, dal 2021 al 2023 agli ordini proprio di coach Gramenzi, dove in 63 gare giocate ha viaggiato a 4,2 punti e 1,7 assist in 15,7 minuti di media (4,2 punti, 1,6 ...