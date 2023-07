Calendario Mondiali scherma 2023 oggi | orari sabato 29 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 29 luglio 2023) L’Italia punta alla doppia cifra di medaglie in questa ottava e penultima giornata deidia Milano. Dopo aver centrato l’ottavo podio con l’argento delle spadiste,l’attesa è tutta per le prove a squadre di fioretto femminile e spada maschile. Fari puntati soprattutto sul Dream Team, che, dopo la fantastica tripletta nell’individuale, va a caccia di una vittoria anche nella prova a squadre. L’Italia è la principale favorita, con il quartetto composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, e comincerà il suo cammino (dalle ore 10.00) nei quarti contro la Germania. Le rivali principali sono Stati Uniti o Francia, che le azzurre dovrebbero incrociare nell’ultimo atto. Attenzione anche alla spada maschile. Il quartetto azzurro (Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli, ...

Ora Kharlan potrà salire in pedana nella prova a squadre di sciabola femminile inper ... in occasione dei Campionatiattualmente in corso di svolgimento a Milano, tenendo conto ...Olga Kharlan riammessa aidi scherma in corso a Milano. Lo ha deciso l'executive board della Federscherma ...potrà salire in pedana nella prova a squadre di sciabola femminile inper ...La squadra italiana di spada femminile conquista la medaglia d'argento ai2023 di scherma in corso di svolgimento a Milano. La formazione composta da Alberta ... ILCOMPLETO: DATE, ...

Calendario Mondiali nuoto 2023 - Orari 29 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara Eurosport IT

Proseguiranno oggi, venerdì 28 luglio, i Mondiali 2023 di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Nella giornata odierna si disputeranno altre tre partite, tra cui Italia-Svezia, valide per la ...Oggi alle 14.40 il quartetto azzurro cerca il rilancio, domani Simona per il bis. Bene il toscano e la dorsista Stefano Arcobelli @sarcobelli Simona Quadarella lotterà per… Leggi ...