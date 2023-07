Calendario Mondiali nuoto 2023 domani | orari 30 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023)sarà l’ultima giornata deididi Fukuoka, in Giappone. Un Mondiale che per i colori azzurri non ha visto ancora troppe soddisfazioni, con un solo oro conquistato da Thomas Ceccon, ma sarà il momento del possibile riscatto. Mattinata dedicata alle batterie, con Sara Franceschi che sarà impegnata nei 400 misti femminili, mentre successivamente ci saranno le batterie della 4×100 mista, uomini e donne. Nel pomeriggio invece le ultime sette finali di giornata, tra cui i 1500 metri stile libero dove non sarà presente Gregorio Paltrinieri. L’ultima giornata deidiin corsia sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai2 HD e Sky Sport Summer (201) per quanto riguarda le batterie, mentre semifinali e finali saranno coperte dalle 13.00 alle 13.30 ...