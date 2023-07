Calendario Campionati Italiani atletica 2023 oggi | orari 29 luglio | programma | tv | streaming | big in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023)sabato 29va in scena la seconda giornata di gare aiAssoluti 2022 dileggera. A Molfetta (in provincia di Bari) verranno messi in palio 16 titoli e c’è grande attesa per alcuni big azzurri che andranno a caccia dei tricolori in un appuntamento di avvicinamento ai Mondiali, che si disputeranno a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto e dove il Bel Paese vuole essere assoluto protagonista. Riflettori puntati soprattutto sui 100 metri, dove Samuele Ceccarelli proverà a regalare una perla. Da non perdere assolutamente il salto triplo con Andy Diaz e i 5000 metri con Nadia Battocletti. Da osservare anche Zaynab Dosso sui 100 metri, Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli ed Elena Carraro sui 100 ostacoli, Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro nel salto triplo, Elena ...