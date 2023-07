Caldo record Balzanelli Sis118 | “L’allerta scende | ma prepariamoci ad agosto”

(Di sabato 29 luglio 2023) "Temperature elevate e alti livelli di umidità sono un mix nocivo per i lavoratori esposti, bene l'ordinanza del Comune di Taranto. No all'attività fisica in queste condizioni'' Dopo l’impennata di chiamate e interventi del 118, aumentati del 20-30% a luglio, per patologie correlate al, dal colpo di calore all’arresto cardiaco improvviso, “la situazione sta lentamente tornando alla normalità con l’abbassamento delle temperature e del livello di allerta. Ma dobbiamo preparaci per”. A fare il punto con l’Adnkronos Salute è Marzio, presidente nazionale Sis 118. “Non possiamo escludere che adci sia un’ulteriore recrudescenza del fenomeno climatico e quindi nuove ondate di calore – afferma – Questo è il momento giusto per organizzarci e per evitare. come succede puntualmente nel nostro ...

No all'attività fisica in queste condizioni'' Dopo l'impennata di chiamate e interventi del 118, aumentati del 20 - 30% a luglio, per patologie correlate al, dal colpo di calore all'arresto ...... il molo sulla 46ª Street, nella West Side di Manhattan, anche in questi giorni diinfernale non ferma i visitatori e conferma un successo da. A migliaia hanno aspettato in coda per ...Ilinfernale estivo e le perturbazioni aggressive invernali non fanno certamente bene alla ... Prezzi scontati fino al 34%, con unstorico: la versione da 64 Gb con solo Wi - Fi costa solo ...

Caldo record allenta la morsa, oggi bollino rosso solo in 2 città Adnkronos

(Adnkronos) – Dopo l’impennata di chiamate e interventi del 118, aumentati del 20-30% a luglio, per patologie correlate al caldo, dal colpo di calore all’arresto cardiaco improvviso, “la situazione st ...Incendi, siccità, due anticicloni straordinari successivi, decine di vittime. Quanto accaduto in luglio nel Mediterraneo mostra ciò che il mondo deve aspettarsi con il riscaldamento globale. Articolo ...