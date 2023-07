Calciomercato Napoli | un altro big verso il Bayern Monaco? Trattativa assurda | le ultimissime

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 29 luglio 2023) Unbigil? Iltrema, i tedeschi sembrano puntare untitolare. In attesa di capire come possono evolversi alcuni rumors di mercato, in casasi continua a far fronte ad alcune dinamiche e considerazioni in merito a certi scenari di mercato. Pare infatti che dopo Kim, ilQuesto articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.