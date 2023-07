Calciomercato Monza | questione attaccante | diversi nomi in lizza

(Di sabato 29 luglio 2023) La scorsa stagione è stata eroica in Brianza. La compagine biancorossa, al suo primo anno in Serie A, è riuscita a generare un calcio davvero bello da vedere dopo l’avvento in panchina di Raffaele Palladino, l’ultima grande scoperta calcistica di Silvio Berlusconi, presidente del club fino alla fine dei suoi giorni. L’eredità lasciata dal Cavaliere è preziosa e da conservare attentamente: lo sa benissimo Adriano Galliani, amministratore delegato dalla società e grande amico dell’ex politico italiano. Fare bene nella prossima annata per continuare lo splendido lavoro del compianto numero uno. Ildelsi starebbe focando sulla scelta di unda mettere al centro del progetto: ecco tutti i profili che il dirigente monzese sta vagliando....

FOTOGALLERY Foto SitoContinua gallery %s Foto rimanentiKyriakopoulos al: acquisti ufficiali in A Rinforzo in difesa per il: dal Sassuolo ecco Kyriakopoulos. Il Lecce ...FOTOGALLERY Foto SitoContinua gallery %s Foto rimanentiKyriakopoulos al: acquisti ufficiali in A Rinforzo in difesa per il: dal Sassuolo ecco Kyriakopoulos. Il Lecce ...PRESO IL SOSTITUTO - Ilha ufficializzato l'acquisto di Georgios Kyriakopoulos ( I DETTAGLI ), in arrivo dal Sassuolo dopo l'ultima parte di stagione trascorsa a Bologna . Un nuovo innesto che ...

Calciomercato Monza, un esterno sinistro ellenico ad un passo dai brianzoli Monza-News

Lo Spezia, infatti, non vuole andare troppo per le lunghe, mentre la Fiorentina deve guardarsi dal Monza. I brianzoli, vicini a vendere Petagna al Cagliari, potrebbero inserirsi e dare battaglia. Per ...Il Monza ha ufficializzato l'ingaggio dal Sassuolo di Georgios Kyriakopoulos: le prime parole da biancorosso del laterale greco ...