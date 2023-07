Calciomercato Milan – Difensore | l’ultima idea di Furlani e Moncada

4 Divock Origi e un futuro ancora tutto da scrivere. L'attaccante belga, a fine giugno, aveva declinato un'offerta dall'Arabia Saudita. Ma nelle ultime ore l'ex Liverpool sembra voler tornare sui ...4 Ildeve sfoltire la rosa e tra i giocatori in predicato di lasciare il club c'è Alexis Saelemaekers. Il nazionale belga è chiuso da Chukwueze, Romero e Pulisic. Nella prossima settimana sono attese ...1 Junior Messias e il, prove di addio. L'esterno brasiliano ha una proposta del Besiktas, nelle prossime ore i suoi agenti avranno un confronto con il club turco per valutarla.

Il Milan è pronto a chiudere per il nuovo colpo di calciomercato Musah: intanto Pioli non vuole fare a meno del suo uomo di fiducia Krunic ...Una vita con la maglia del Milan addosso, anche in Serie B. Punto di riferimento assoluto per una squadra sempre meno italiana, alla quale insegnare che cosa siano il Milan, il suo spirito, la sua sto ...