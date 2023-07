Calciomercato Milan – Di Marzio | “Rebic-Besiktas | chiusura in giornata”

Commenta per primo È sfida trae Torino per Pasquale Mazzocchi della Salernitana. i rossoneri vorrebbero portarlo a Milanello per fare di lui il vice di Theo Hernandez.Il tabellone di tutti gli acquisti deldel2023/24 (quasi 100 milioni già spesi): Chukwueze (a, Villarreal) Samuel Chimerenka Chukwueze è un calciatore nigeriano, attaccante del ...La carta Moncada - che già due anni fa voleva portarlo aldal Lipsia - poteva essere un elemento per impostare una trattativa, in realtà, mai nata veramente con la famiglia Pozzo. Altri ...

Di Marzio: "Trattativa in corso tra Milan e Sheffield Wednesday per il prestito di Vasquez" Milan News

Il quale, giustamente, come esterno sinistro d'attacco gli ha preferito un Rafael Leão in fase di ascesa ed esplosione. Per due anni, però, il Milan ha continuato ed elargire a… Leggi ...Il Napoli di Rudi Garcia è pronto ad effettuare un importante colpo di mercato dai rivali del Milan in questa sessione estiva ...