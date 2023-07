(Di sabato 29 luglio 2023) Il 28enne olandese era arrivato tre anni fa dal Bournemouth MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester City blinda Nathan Ake. Ufficiale il rinnovoaldel 28enne difensore olandese, 41 presenze e 3 gol nell'ultima stagione dove Guardiola lo ha impiegato sia come centrale che come terzino sin

Calciomercato: ManCity. Ake rinnova fino al 2027 Tiscali

