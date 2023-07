Calciomercato LIVE | affari e trattative | Cavani al Boca e James al San Paolo | nome nuovo per il Genoa

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso ...Ecco la top 30 (dati Transfermarkt), NEWS E TRATTATIVE30) JOTA Dal Celtic all' Al - Ittihad : costo 29,1 milioni di euro 30) MATEO KOVACIC Dal Chelsea al Manchester City : costo ...Allegri chiama a gran voce Romelu Lukaku ma la Juventus è categorica nei confronti del belga Massimiliano Allegri continua a sperare di avere Romelu Lukaku per l'inizio della nuova stagione. Il belga ...

Diretta calciomercato: United, le cifre dell'accordo per Hojlund, Cavani ufficiale al Boca. Le trattative LIVE Corriere dello Sport

La sessione estiva di calciomercato non si è fermata nemmeno oggi, sabato 29 luglio: tante le trattative e le novità ...E' ad un passo la cessione di Vasquez dopo solo pochi mesi. Andrà via con la formula del prestito in Inghilterra ...