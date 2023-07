Calciomercato Juve | il piano per Facundo Gonzalez

... a partire dal. Cambiano gli orizzonti di Cristiano Giuntoli, per esempio. Entrate, ... football director e amministratore delegato dellasi ritrovassero in terzetto per dare il là ...1 Niente Conference e una multa da 10 milioni di euro (20 nel caso in cui lanon rientrasse nei paletti previsti). Un danno quindi che si allarga da un punto di vista ...positivo del... Frattesi e Thuram all'Inter, Loftus - Cheek e Reijnders al Milan, Weah alla: sono stati intensi i primi giorni delper le big della Serie A , a caccia del Napoli campione d'Italia.

Facundo Gonzalez, difensore uruguaiano classe 2003, è ormai un promesso sposo della Juventus. Il club bianconero sta ultimando l’accordo con il Valencia sui bonus e sulla futura rivendita. Poi decider ...La Juventus è pronta a cedere Fabio Miretti in prestito in questa finestra di calciomercato: duello tra Genoa e Salernitana per il centrocampista ...