Calciomercato Fiorentina | verso la chiusura per Infantino

(Di sabato 29 luglio 2023) Dopo i recenti acquisiti di Fabiano Parisi e Arthur Melo, Lanon si ferma ed è pronta a segnare un altro colpo di, questa volta volgendo lo sguardol’Argentina. Infatti, il nuovo obiettivo dei Viola sarebbe il giovane Gino, centrocampista del Rosario Central.: profilo del giocatore Laè molto vicina alladell’affare con il Rosario Central per Gino, centrocampista argentino con doppio passaporto italiano, tanto che la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni. In Argentina il profilo diè molto apprezzato per le sue caratteristiche tecniche e la sua grande duttilità. Infatti, si tratta di un giocatore molto ...

Commenta per primo Intervistato da ESPN , Carlos Tevez , ex giocatore della Juventus ed ex allenatore del Rosario Central , si è espresso così su Gino Infantino , nuovo innesto della: 'Ho un debole per lui. Gioca molto bene. Negli allenamenti faceva certe cose e pensavo: 'Ah, ma come gioca questo ragazzo'. Quando lo allenavo io non rendeva come avrebbe potuto e io ...Nel mentre che tutto ciò accade, laaspetta impazientemente la sentenza che decreterà la sua presenza nella prossima edizione di Conference League. Il presidente della Juventus ammette ...Lapunta Beltran, l'attaccante argentino. Nonostante le sirene dalla Premier , l'attaccante argentino, Lucas Beltran del River Plate , classe 2001, è nel mirino del club gigliato ormai da ...

Altro assalto per vendicare la notte della finale di Praga contro il West Ham: ecco il percorso dei viola in Europa dopo l'esclusione della Juve dalla competizione ...Dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio arrivano aggiornamenti sui possibili movimenti di calciomercato in entrata da parte della Fiorentina. In particolare per il reparto della ...