Calciomercato Fiorentina | si muove qualcosa in entrata | triplo obiettivo

(Di sabato 29 luglio 2023)inè pronto arsi:per la società viola. I dettagli Come riporta il Corriere dello Sport,inper lasta iniziando arsi sul mercato. A un passo l’arrivo di Grabara dal Copenaghen, mentre si continua a trattare Sutalo per rinforzare la difesa. In avanti l’, poi, rimane sempre l’argentino Beltran del River Plate, che ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Ma si proverà a trattare al ribasso.

Commenta per primo Intervistato da ESPN , Carlos Tevez , ex giocatore della Juventus ed ex allenatore del Rosario Central , si è espresso così su Gino Infantino , nuovo innesto della: 'Ho un debole per lui. Gioca molto bene. Negli allenamenti faceva certe cose e pensavo: 'Ah, ma come gioca questo ragazzo'. Quando lo allenavo io non rendeva come avrebbe potuto e io ...Nel mentre che tutto ciò accade, laaspetta impazientemente la sentenza che decreterà la sua presenza nella prossima edizione di Conference League. Il presidente della Juventus ammette ...Lapunta Beltran, l'attaccante argentino. Nonostante le sirene dalla Premier , l'attaccante argentino, Lucas Beltran del River Plate , classe 2001, è nel mirino del club gigliato ormai da ...

Calciomercato Fiorentina: Con la Conference i nuovi acquisti, fermento sul web Virgilio Sport

A quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Atalanta non è più l’unica squadra sul difensore Asta in arrivo per Isak Hien Possibile, almeno a quanto riportato da Gianluca Di Marzio. Secondo l’esperto ...Altro assalto per vendicare la notte della finale di Praga contro il West Ham: ecco il percorso dei viola in Europa dopo l'esclusione della Juve dalla competizione ...