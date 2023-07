Calciomercato | Fiorentina ManUtd su Amrabat ma prima deve vendere

(Di sabato 29 luglio 2023) Il marocchino ha una valutazione attorno ai 35 milionio LONDRA (INGHILTERRA) - Sofyanè un obiettivo ma se ne riparlerà a fine agosto. Dall'Inghilterra confermano l'interesse del Manchester United per il 26enne centrocampista marocchino che lavaluta attorno ai 35 milioni di euro.

La Juventus Fc in data 28 Luglio 2023 è stata condannata a non partecipare alla prossima Conference League dove sarà sostituita dalla, ma anche ad una maxi multa da 20 milioni di Euro e il ...... il nome nuovo, già rilanciato da.com, è Mavropanos, 25enne difensore dello Stoccarda. La Juve è alla prese con l'esclusione dalle Coppe (in Conference andrà la), ma il ...... sabato 29 luglio 2023La rassegna stampa di.it vi offre i titoli principali sulle ... Viola dentro': il verdetto Uefa sui bianconeri accoglie lain Conference League. 'E Chiesa ...

Calciomercato Napoli: pronto lo scambio con la Fiorentina

