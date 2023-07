... in realtà nelle Samoa americane, ho avuto il grande piacere di incontrare e giocare acon Jaiyah, un grande giocatore e una persona adorabile". "Jaiyah - ricorda inoltre- ha ...Intanto il club viola sta accelerando per il centrocampista Ginodel Rosario Central, classe 2003, argentino con passaporto italiano. . . 28 luglio 2023nel sottolineare il successo a livello televisivo del Campionato del mondo difemminile, ha aggiunto che è disponibile per la visione in 200 territori attraverso 130 emittenti .

Calcio:Infantino incontra Saelua,prima transessuale in nazionale Tiscali

Il presidente della Fifa Gianni Infantino incontra Jaiyah Saelua, difensore delle Samoa Americane e prima calciatrice transessuale della storia a fare parte di una nazionale di calcio. E lo racconta s ...Infantino Fiorentina - La Fiorentina piazza un nuovo rinforzo per Italiano: è in arrivo Gino Infantino, giovane talento dall'Argentina ...