Calcio | Ternana Via Leone | Capozucca è il nuovo ds

Per il dirigente si tratta di un ritorno dopo l'esperienza fra il 2002 e il 2004 TERNI - Lacambia. Via il direttore sportivo Luca Leone, a prenderne il posto è ufficialmente Stefano Capozucca. Per l'esperto dirigente, ex tra le altre di Genoa, Livorno, Frosinone e Cagliari, si ...NOTA - "Lacomunica di aver raggiunto l'accordo con il signor Stefano Capozucca, in qualità di direttore sportivo", si legge nel comunicato ufficiale. "Per l'esperto dirigente, ex tra ...Commenta per primo Laè ripartita da Stefano Capozucca , in qualità di nuovo ds. Lo ha fatto sapere il club tramite un comunicato ufficiale: 'Lacomunica di aver raggiunto l'accordo con il signor Stefano Capozucca, in qualità di direttore sportivo. Per l'esperto dirigente, ex tra le altre di Genoa, Livorno, Frosinone e Cagliari, ...

L’esterno cagliaritano è in ritiro con il club sardo ma difficilmente resterà alla corte di Ranieri: operazioni in corso Prime mosse in entrata in arrivo sul fronte rossoverde. Il neo ds Stefano Capoz ...L’ex ds del Cagliari Stefano Capozucca ritorna ufficialmente in sella: l’annuncio da parte della Ternana, compagine di cadetteria UFFICIALE. La Ternana ha ufficializzato negli scorsi minuti Stefano Ca ...