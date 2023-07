Calcio | Napoli Doppiette Osimhen e Simeone | 4 - 0 all' Hatayspor

Al 23' ilpassa in vantaggio con il suo bomber. Il portiere sbaglia il rinvio pressato da Zielinski, Politano conquista palla e serve Osimhen che stoppa e di destro calcia in rete. Il ...: Meret (60 Gollini), Di Lorenzo (60 Zanoli), Rrahmani (60 D'Avino), Ostigard (60 Juan Jesus), Olivera (60 Obaretin), Anguissa (60 Coli Saco), Zielinski (60 Folorunsho), Politano (60 Zedadka), ...Cinque minuti dopospietato su un'altra sbavatura dell'Hatayspor: Kvaratskhelia è bravo a recuperare palla e a servire d'esterno Osimhen che non perdona. Al 60 Garcia rivoluziona la squadra. ...

UFFICIALE – Mario Rui, distrazione di primo grado del retto femorale: le condizioni CalcioNapoli1926.it

Durante Napoli-Hatayspor, i tifosi azzurri hanno intonato un coro contro la Juventus: "Chi non salta è juventino".La squadra di Garcia gioca bene e batte i turchi nell'amichevole di Castel di Sangro CASTEL DI SANGRO (ITALPRESS) - Nel segno dei bomber.