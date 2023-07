Calcio femminile | l’Italia si qualifica agli ottavi dei Mondiali se…Tutte le combinazioni

(Di sabato 29 luglio 2023)è stata sconfitta dalla Svezia con un sonoro 5-0 ai2023 di. La nostra Nazionale ha retto l’onda d’urto della squadra numero 3 del ranking FIFA per i primi 40 minuti, salvo crollare all’improvviso: tre gol nel finale del primo tempo hanno tato le gambe alle azzurre, che poi nella ripresa non sono riuscite a reagire e hanno subito altre due reti. Un cappotto di dimensioni importanti, dopo aver battuto l’Argentina per 1-0 nel match d’esordio. Le ragazze della CT Milena Bertolini sono comunque ancora in corsa per lazionedi finale, ma per raggiungere la fase a eliminazione diretta ci sarà bisogno di una grande prestazione nella partita finale contro il Sudafrica....

La Francia ha battuto il Brasile nella seconda partita della fase a gironi della Coppa del Mondoimponendosi di misura per 2 - 1 e staccando le verdeoro in testa al Gruppo F. A decidere il primo tempo, che si è chiuso per 1 - 0 in favore delle francesi, Le Sommer, che testa ha aperto le ...Dal 2019 quando c'è stato il boom mediatico per il, poi non si è costruito quasi niente. Certo, è arrivato il fantomatico professionismo, ma cosa ha comportato nella realtà pratica ...Pesante ko azzurro nel secondo turno: 5 - 0 per le scandinave. Per andare agli ottavi sarà decisiva la sfida contro il ...

