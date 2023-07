Calcio femminile | che batosta per l’Italia La Svezia domina 5-0 | ma qualificazione ancora possibile

(Di sabato 29 luglio 2023) Niente da fare per la Nazionale italiana di, impegnata nel secondo incontro del Gruppo G dei Mondiali 2023 contro la. Sul rettangolo verde del Regional Stadium a Wellington (Nuova Zelanda), le azzurre sono state sconfitte 5-0 dalle scandinave, pagando a carissimo prezzo il differenziale fisico con le scandinave, prendendo tre dei cinque gol dad’angolo. Una doppietta di Amanda Ilestedt e le reti di Fridolina Rolfo, Stina Blackstenius e di Rebecka Blomqvist hanno affossato la formazione nostrana. Con questo risultato, la situazione del girone vede laa quota 6 punti, rispetto ai 3 dele al solo punto di Sudafrica e di Argentina. Per la compagine tricolore sarà a questo punto importante chiudere l’avventura con una vittoria contro le ...

