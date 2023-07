Calcio | Atalanta Vittoria per 3 - 1 a Bournemouth | Hojlund vicino al ManUtd

(Di sabato 29 luglio 2023) I bergamaschi si impongono grazie alle reti di Maehle, Koopmeiners e Latte Lath ROMA - Quintaconsecutiva per l'di Gian Piero Gasperini, i nerazzurri si sono imposti 3 - 1 in casa ...

I bergamaschi si impongono grazie alle reti di Maehle, Koopmeiners e Latte Lath ROMA - Quinta vittoria consecutiva per l'di Gian Piero Gasperini, i nerazzurri si sono imposti 3 - 1 in casa del Bournemouth grazie alle reti di Maehle, Koopmeiners e Latte Lath. Un successo che certifica lo stato di forma dei ...25′d'angolo calciato dall'con il pallone che attrraversa tutta l'are avversaria senza che nessuno nerazzurro trovi la deviazione. 9′ Bournemouth in avanti, Musso blocca a ...Prestigiosa vittoria dell'Empoli che grazie ai suoi attaccanti batte in amichevole 2 - 1 il Lille. Senza Hojlund - sempre al centro delle voci di mercato - l'supera il Bournemouth, mentre l'Udinese va ko contro l'Union Berlino. In programma oggi Frosinone - Salernitana, tra le altre squadre di Serie A impegnate anche Cagliari, Verona, Genoa, ...

Atalanta, Hojlund a un passo dal Manchester United. Affare sui 70 milioni La Gazzetta dello Sport

Gianluca Di Marzio ha confermato la chiusura ad un passo dalla trattativa Così scrive su Twitter l’esperto di mercato di Sky: “In questi minuti si sta avvicinando molto l’accordo tra i club Atalanta e ...Il sondaggio su Hojlund: sì ai 100 milioni Ultimo commento: "Io no, penso però che la richiesta è stata fatta per non essere concretizzata. Meglio, l'anno prossimo li varrà si ...