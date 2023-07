Cagliari | Luvumbo scatenato contro la Juventus Under 23

Commenta per primo Amichevole:- Juventus Next Gen 3 - 0 GOL: 26', 37' e 44' s.t.: Radunovic (26' s.t. Aresti), Zappa (16' s.t. Di Pardo), Dossena (16' s.t. Altare), Obert (26' s.t. Capradossi), Augello (16' s.t. Travaglini), Oristanio (16' s.t. Nandez), Deiola (16'...A disposizione: Reti: al 26' stZ. ((Ita)) . La presentazione del match QUI- Inizialmente Ranieri dovrebbe affidarsi al modulo 4 - 2 - 3 - 1 con Radunovic in portta e con ...Passa circa mezz'ora ed ilraddoppia: bel lancio dalle retrovie per, che dribbla un avversario e conclude sul palo, ma il pallone finisce sui piedi di Nunzio Lella che di sinistro ...

LIVE TJ - CAGLIARI-JUVENTUS NEXT GEN 1-0, la sblocca Luvumbo Tutto Juve

90'- Finisce qui: la Juventus Next Gen perde 0-3 contro il Cagliari, squadra di Serie A, in amichevole. Dopo aver tenuto i sardi sullo 0-0 nel primo tempo, i bianconeri, poco pericolosi in ...Il Cagliari starebbe sedendo a più tavoli per rinforzare il proprio attacco: non solo Colombo, Ranieri insiste per l'ex Roma Borja Mayoral ...