Cagliari-Juventus Next Gen 3-0 | il tabellino dell’amichevole

(Di sabato 29 luglio 2023) Ildi Claudio Ranieri batte laGen 3-0 nel secondo test amichevole in Valle d’Aosta. Allo stadio “Perucca” di Saint- Vincent, dopo la vittoria sulla Roma U19, i rossoblù si sono affidati ad una tripletta di Zito Luvumbo, che ha segnato le reti nel corso della ripresa. Al 26’ con un dribbling secco e conclusione di sinistro sul primo palo. Al 37’ su lancio di Viola con un morbido pallonetto di testa. Al 44’ Luvumbo cala il tris: riceve da Nandez, entra in area e di destro incrocia in rete. IL: Radunovic (26’ s.t. Aresti), Zappa (16’ s.t. Di Pardo), Dossena (16’ s.t. Altare), Obert (26’ s.t. Capradossi), Augello (16’ s.t. Travaglini), Oristanio (16’ s.t. Nandez), Deiola (16’ s.t. Viola), Makoumbou (16’ s.t. Lella), Sulemana, Azzi; Pavoletti (16’ s.t. Luvumbo). A ...

L'amichevole Cagliari – Juventus Next Gen si gioca sabato 29 luglio 2023 al Campo Sportivo E. Brunod di Chatillon.