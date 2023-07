Buone vacanze e buon viaggio per quest’estate ai lettori di Eppen

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 29 luglio 2023) Un augurio da parte della nostra direttrice, Daniela Taiocchi, a chi nei prossimi giorni si avvierà verso le spiagge e a chi raggiungerà le cime dei monti.anche a chi non parte o a chi non si sposterà di troppo. Perché, come scrive Kavafis, «la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze»