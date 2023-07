Buffon si ritira a 45 anni | in pensione il più grande portiere italiano della storia del calcio

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 29 luglio 2023) Qualcuno diceva che era più forte di Jascin ma ancora nessuno dei soloni di France Football è riuscito a spiegarci come mai Giginon abbia vinto il pallone d’oro il 2006. Lascia ila 45uno dei più grandi portieri. Il piùtra gli italiani. Nettamente più di Zoff o di Albertosi. Intelligente e mai banale, istrionico, depresso , vittima di haters perché per un periodosua tribolata e ricca vita si mise a scommettere online. Ha vinto dail mondiale 2006, ha sfiorato l ‘europeo il 2012 ma non ha mai vinto la Champions. Tre finali, tre sconfitte. Decine di milioni di euro guadagnati, la dignità, da campione del mondo, di retrocedere con la sua Juventus in serie B proprio dopo avere trionfato a Berlino. ...