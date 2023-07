Brigata Cospito

Leggi su panorama

(Di sabato 29 luglio 2023) La colonna insurrezionalista che difende l’anarchico finito nel 41 bis ha ingaggiato l’ennesima battaglia contro il carcere duro a suon di aggressioni e danneggiamenti. E attentati contro l’Eni. L’ultimo rigurgito anarco insurrezionalista è salito a galla a pochi chilometri dal paesello della Lucania in cui nel 2007 fu data sepoltura a Giovanni Passannante, l’anarchico che il 17 novembre 1878 attentò alla vita di Umberto I e i cui resti, dopo essere rimasti per quasi 130 anni nel Museo criminologico di Roma, tornarono a Savoia di Lucania. A 15 minuti di automobile, seguendo un tracciato curvo e in salita, c’è Satriano, poco più di 2 mila abitanti con una lunghissima tradizione socialista. Fiorenzo, che è nato nella rossa Toscana ed è fan della recente rivolta francese, vive proprio dove i magistrati della Procura antiterrorismo di Potenza e gli investigatori del Ros, il Raggruppamento ...